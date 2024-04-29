Небо (Naeboe) Фридрих Аксель (Friedrich Axel)
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения21.06.1841
Дата смерти24.02.1894
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841
Отец: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Бракосочетание
21.09.1869
Супруг(-а): Friedrich Axel Naeboe
Смерть
24.02.1894
г. Санкт-Петербург, Российская Империя