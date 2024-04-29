Небо (Naeboe) Фридрих Аксель (Friedrich Axel) 21.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Небо (Naeboe) Фридрих Аксель (Friedrich Axel)

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

21.06.1841

Дата смерти

24.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841

Отец: Небо (Naeboe) Фридрих Петер (Friedrich Peter) (Frederick Peter)

Мать: (Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Бракосочетание
21.09.1869

Жена: Небо (Naeboe) (Изенбек (Isenbeck)) Юлия (Julie)

Супруг(-а): Friedrich Axel Naeboe
Смерть
24.02.1894
г. Санкт-Петербург, Российская Империя

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