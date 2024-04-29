(Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea) 03.07.1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

03.07.1778

Дата смерти

30.06.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Isenbeck Karl

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Krüger (Isenbeck) Henriette-Lucie

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)

Рождение ребёнка
19.05.1815

Дочь: (Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)

Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)

Смерть
30.06.1840
г. Москва, Российская Империя

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