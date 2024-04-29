(Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения03.07.1778
Дата смерти30.06.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1801
Сын: Isenbeck Karl
Отец ребёнка: Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
19.05.1815
Смерть
30.06.1840
г. Москва, Российская Империя