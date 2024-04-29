Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)
Место рожденияSaarbrücken, Saarland, Germany
Дата рождения10.07.1771
Дата смерти21.09.1858
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1771
Saarbrücken, Saarland, Germany
Рождение ребёнка
1801
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
19.05.1815
Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Smolenskoe luth. cemetery, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia