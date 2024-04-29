Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich) 10.07.1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Isenbeck) Людвиг Фридрих (Ludwig Friedrich)

Место рождения

Saarbrücken, Saarland, Germany

Дата рождения

10.07.1771

Дата смерти

21.09.1858

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1771

Отец: Isenbeck Christian Ludwig

Мать: Isenbeck (Schneider) Susanne Catharina

Saarbrücken, Saarland, Germany
Рождение ребёнка
1801

Сын: Isenbeck Karl

Мать ребёнка: (Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Krüger (Isenbeck) Henriette-Lucie

Мать ребёнка: (Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)

Рождение ребёнка
19.05.1815

Дочь: (Изенбек (Isenbeck)) Паулина (Полина) (Pauline Anna)

Мать ребёнка: (Геппенер (Hoeppener)) Катарина Доротея (Екатерина) (Katharina Dorothea)

Смерть
21.09.1858
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Smolenskoe luth. cemetery, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

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