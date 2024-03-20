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Дерябин Федор Киприянович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884 ст.

Отец: Дерябин Киприян Ильич

Мать: Дерябина Матрона Федоровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Жена: Дерябина Анна Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Дочь: Дерябина Ксенья Федоровна

Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Сын: Дерябин Филипп Федорович

Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дерябина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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