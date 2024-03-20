Дерябин Федор Киприянович
Место рождения
Дата рождения03.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884 ст.
Отец: Дерябин Киприян Ильич
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Жена: Дерябина Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Дочь: Дерябина Ксенья Федоровна
Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дерябина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Дерябина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно