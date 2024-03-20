Дерябина (Дерябина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Дерябина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1909 ст.

Муж: Дерябин Федор Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Дочь: Дерябина Ксенья Федоровна

Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.

Сын: Дерябин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дерябина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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