Дерябина (Дерябина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Дочь: Дерябина Ксенья Федоровна
Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович
Рождение ребёнка
17.08.1913 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дерябина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Дерябин Федор Киприянович
Смерть
Неизвестно