Дерябин Стефан Киприянович
Место рождения
Дата рождения26.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1887 ст.
Отец: Дерябин Киприян Ильич
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.
Сын: Дерябин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дерябина Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дерябин Василий Степанович
Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дерябин Александр Степанович
Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна
Смерть
Неизвестно