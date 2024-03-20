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Дерябин Стефан Киприянович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1887 ст.

Отец: Дерябин Киприян Ильич

Мать: Дерябина Матрона Федоровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Жена: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.

Сын: Дерябин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дерябина Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дерябин Василий Степанович

Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дерябин Александр Степанович

Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дерябин Федор Степанович

Мать ребёнка: Дерябина Евдокия Никоновна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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