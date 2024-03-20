Дерябина (Фатьянова) Евдокия Никоновна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.
Сын: Дерябин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дерябина Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дерябин Василий Степанович
Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дерябин Александр Степанович
Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович
Смерть
Неизвестно