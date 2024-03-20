Дерябина (Фатьянова) Евдокия Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Фатьянова) Евдокия Никоновна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Фатьянов Никон Васильевич

Мать: Фатьянова Лукия Михайловна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Муж: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.10.1914 ст.

Сын: Дерябин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дерябина Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дерябин Василий Степанович

Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дерябин Александр Степанович

Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дерябин Федор Степанович

Отец ребёнка: Дерябин Стефан Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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