Дерябин Иван Киприянович
Место рождения
Дата рождения13.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1891 ст.
Отец: Дерябин Киприян Ильич
Бракосочетание
02.07.1915 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дерябина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно