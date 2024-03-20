Дерябин Иван Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерябин Иван Киприянович

Дерябин Иван Киприянович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1891 ст.

Отец: Дерябин Киприян Ильич

Мать: Дерябина Матрона Федоровна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.07.1915 ст.

Жена: Дерябина Ирина Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дерябина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дерябин Николай Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дерябин Павел Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Ирина Дмитриевна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close