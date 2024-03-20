Дерябина (Пономарева) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Пономарева) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.07.1915 ст.

Муж: Дерябин Иван Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дерябина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дерябин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дерябин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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