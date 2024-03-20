Дерябина (Пономарева) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
02.07.1915 ст.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дерябина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Дерябин Иван Киприянович
Смерть
Неизвестно