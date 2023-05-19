Тарасенко (Пугачева) Харитина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пугачев Иосиф Яковлевич
Мать: Пугачева Дарья Федоровна
Бракосочетание
23.05.1879
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Тарасенко Михаил Каллистратович
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Тарасенко Михаил Каллистратович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно