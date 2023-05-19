Тарасенко (Пугачева) Харитина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко (Пугачева) Харитина Иосифовна

Тарасенко (Пугачева) Харитина Иосифовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пугачев Иосиф Яковлевич

Мать: Пугачева Дарья Федоровна

Бракосочетание
23.05.1879

Муж: Тарасенко Михаил Каллистратович

Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Тарасенко Михаил Каллистратович

Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Тарасенко Михаил Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close