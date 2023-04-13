Пугачева Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачева Дарья Федоровна

Пугачева Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

20.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1858

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Тарасенко Харитина Иосифовна

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гарбуз Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Пугачев Семен Иосифович

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Стовбун Матрона Иосифовна

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пугачев Артемий Иосифович

Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Иосиф Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1886
Причина смерти: простуда