Пугачева Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти20.02.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1858
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Тарасенко Харитина Иосифовна
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Гарбуз Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Стовбун Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пугачев Артемий Иосифович
Отец ребёнка: Пугачев Иосиф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1886
Причина смерти: простуда