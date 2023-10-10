Тарасенко Михаил Каллистратович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1879
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Тарасенко Харитина Иосифовна
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Тарасенко Харитина Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно