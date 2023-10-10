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Тарасенко Михаил Каллистратович

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
23.05.1879

Жена: Тарасенко Харитина Иосифовна

Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Тарасенко Харитина Иосифовна

Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Тарасенко Харитина Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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