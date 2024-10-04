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Абрамов Алексей Лукьянович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Абрамов Лукьян Абрамович

Мать: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1864

Жена: Абрамова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Абрамов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Абрамов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Куракина (Абрамова) Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Абрамов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Абрамова) Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
близнец
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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