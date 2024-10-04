Абрамов Алексей Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Абрамов Лукьян Абрамович
Мать: Абрамова Марья Антоновна
Бракосочетание
23.10.1864
Жена: Абрамова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Абрамов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Абрамов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Куракина (Абрамова) Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Абрамова) Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
близнец
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Абрамова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно