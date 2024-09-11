Абрамов Лукьян Абрамович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1842
Жена: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Абрамов Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Абрамова) Устинья Лукьяновна
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Абрамова) Степанида Лукьяновна
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Абрамов Иоанникий (Аникей) Лукьянович
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
простая форма имени - Аникей
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Абрамова) Афимья (Евфимия) Лукьяновна
Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна
Смерть
Неизвестно