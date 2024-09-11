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Абрамов Лукьян Абрамович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Абрам Трофимович

Мать: Абрамова Авдотья (Евдокия) Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1842

Жена: Абрамова Марья Антоновна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Абрамов Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Абрамова) Устинья Лукьяновна

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Абрамова) Степанида Лукьяновна

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Абрамов Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Абрамов Иоанникий (Аникей) Лукьянович

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
простая форма имени - Аникей
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Абрамова) Афимья (Евфимия) Лукьяновна

Мать ребёнка: Абрамова Марья Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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