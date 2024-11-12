Абрамов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Абрамов Алексей Лукьянович
Мать: Абрамова Анна Петровна
Бракосочетание
1893
Жена: (Рябова) Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Абрамова) Прасковья (Параскева) Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Абрамова) Евдокия (Авдотья) Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Абрамова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Абрамов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Абрамов Сидор (Исидор) Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно