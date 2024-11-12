Абрамов Сергей Алексеевич 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Сергей Алексеевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Абрамов Алексей Лукьянович

Мать: Абрамова Анна Петровна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1893

Жена: (Рябова) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Абрамова) Прасковья (Параскева) Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Абрамов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Абрамова) Евдокия (Авдотья) Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Абрамов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Абрамова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Абрамов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Абрамов Сидор (Исидор) Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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