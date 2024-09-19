Абрамова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Петр Степанович
Мать: Ирина (Арина) Тимофеевна
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
23.10.1864
Рождение ребёнка
1869
Сын: Абрамов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Абрамов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
02.01.1882
Дочь: Куракина (Абрамова) Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович
Смерть
Неизвестно