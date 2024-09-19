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Абрамова Анна Петровна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Петр Степанович

Мать: Ирина (Арина) Тимофеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
23.10.1864

Муж: Абрамов Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Абрамов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Абрамов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Куракина (Абрамова) Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Морозова (Абрамова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Лукьянович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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