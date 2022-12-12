Редькин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Редькин Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1911
Мать ребёнка: Редькина Ксения
Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Ставропольский край, бывшее село Петровское | Светлоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Редькина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редькина Ксения
Смерть
Неизвестно