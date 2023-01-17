Редькина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Редькин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Редькин Андрей

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Ставропольский край, бывшее село Петровское | Светлоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Редькин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редькин Андрей

Смерть
Неизвестно
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