Редькина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1911
Отец ребёнка: Редькин Андрей
Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Ставропольский край, бывшее село Петровское | Светлоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Редькин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Редькин Андрей
Смерть
Неизвестно