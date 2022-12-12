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Редькин Михаил Андреевич

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Место рождения

Светлоград, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

21.11.1911

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911

Отец: Редькин Андрей

Мать: Редькина Ксения

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Ставропольский край, бывшее село Петровское | Светлоград
Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Редькина Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
26.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Редькина Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
07.10.1951

Сын: Редькин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Редькина Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Редькина Прасковья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Прасковья Владимировна

Смерть
1996
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Геленджик
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