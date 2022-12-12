Редькин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1911
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1911
Отец: Редькин Андрей
Мать: Редькина Ксения
Ставропольский край, бывшее село Петровское | Светлоград
Рождение ребёнка
22.08.1946
Рождение ребёнка
26.02.1948
Рождение ребёнка
07.10.1951
Сын: Редькин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Редькина Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
06.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Геленджик