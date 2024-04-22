Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1745
Сын: Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Устинья Андреевна
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Алексеевна
Смерть
Неизвестно