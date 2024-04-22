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Андрей Дмитриевич

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Качалов Дмитрий Феолентович

Мать: Качалова Екатерина Ефимовна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Устинья Андреевна

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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