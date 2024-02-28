Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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