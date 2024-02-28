Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно