Качалова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович
Смерть
Неизвестно