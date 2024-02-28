Качалова Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Качалов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Качалов Дмитрий Феолентович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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