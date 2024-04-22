Качалов Дмитрий Феолентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачалов Дмитрий Феолентович

Качалов Дмитрий Феолентович

Место рождения

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Качалов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close