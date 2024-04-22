Качалов Дмитрий Феолентович
Место рождения
Дата рождения1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Качалова Екатерина Ефимовна
Смерть
Неизвестно