Хахулин Анатолий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1949
Дата смерти16.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хахулина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хахулина Лидия Ивановна
Смерть
16.09.1979
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область