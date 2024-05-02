Хахулин Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахулин Анатолий Дмитриевич

Хахулин Анатолий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.05.1949

Дата смерти

16.09.1979

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1949

Отец: Хахулин Дмитрий Иванович

Мать: Хахулина Екатерина Алексеевна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хахулина Лидия Ивановна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахулина Лидия Ивановна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.09.1979
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close