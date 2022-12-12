Войтишко (Савельевна) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Отец Надежды (войтишко) Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Войтишко Николай Пименович
Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Скрибила Анастасия Пименовна
Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич
Или возможно на 12 лет старше Николая Скребило
Рождение ребёнка
23.07.1923
Дочь: Анна Пименовна
Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич
Смерть
Неизвестно