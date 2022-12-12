Войтишко (Савельевна) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко (Савельевна) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Отец Надежды (войтишко) Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Войтишко Николай Пименович

Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Скрибила Анастасия Пименовна

Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич

Или возможно на 12 лет старше Николая Скребило
Рождение ребёнка
23.07.1923

Дочь: Анна Пименовна

Отец ребёнка: Войтишкин Пимен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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