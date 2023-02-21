Скрибила (Войтишко) Анастасия Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Войтишкин Пимен Николаевич
Мать: Войтишко Надежда
Или возможно на 12 лет старше Николая Скребило
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Скрибила Николай Сергеевич
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Скрибила Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Скрибила Николай Сергеевич
Место жительства
17.09.1941
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Информация из сводки донесений о потерях и смерти Николая Сергеевича Сребило (мужа) | Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
02.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрибила Неизвестный
Рождение ребёнка
02.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скрибила Неизвестный
Смерть
Неизвестно