Скрибила (Войтишко) Анастасия Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрибила (Войтишко) Анастасия Пименовна

Скрибила (Войтишко) Анастасия Пименовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Около 1933 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Войтишкин Пимен Николаевич

Мать: Войтишко Надежда

Или возможно на 12 лет старше Николая Скребило
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Скрибила Николай Сергеевич

Бракосочетание
До 1933

Муж: Скрибила Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Скрибила Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Скрибила Николай Сергеевич

Место жительства
17.09.1941
Нововладимирское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Информация из сводки донесений о потерях и смерти Николая Сергеевича Сребило (мужа) | Ново-Владимировка, Нововладимировка, Нововладимировское, Горбовка, Горбовский
Рождение ребёнка
02.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрибила Неизвестный

Рождение ребёнка
02.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрибила Неизвестный

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close