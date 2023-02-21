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Скрибила Николай Сергеевич

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Место рождения

Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя

Дата рождения

1915

Дата смерти

10.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Скрибила Сергей Федорович

Мать: Скрибила Акулина Кузьминична

Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Бракосочетание
До 1933

Жена: Скрибила Анастасия Пименовна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Скрибила Анастасия Пименовна

Военная служба
Между 01.01.1937 и 10.08.1941
102-я Танковая дивизия 24-й Армии, Командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танковой дивизии, Западный фронт | Младший лейтенант, командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танково... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Скрибила Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Скрибила Анастасия Пименовна

Военная служба
10.08.1941
Лейкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танковой дивизии, Западный фронт | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР
Похороны
10.08.1941
Лейкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
похоронен Ю.З. 1 км с. Лейкино Смоленской области | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР
Смерть
10.08.1941
Лейкино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
убит в бою 10.08.1941 под д. Лейкино | | Причина смерти: Убит в бою | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР
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