Скрибила Николай Сергеевич
Место рожденияВладимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Дата рождения1915
Дата смерти10.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Скрибила Анастасия Пименовна
Военная служба
Между 01.01.1937 и 10.08.1941
102-я Танковая дивизия 24-й Армии, Командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танковой дивизии, Западный фронт | Младший лейтенант, командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танково... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Скрибила Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Скрибила Анастасия Пименовна
Военная служба
10.08.1941
Командир взвода мотострелкового полка 102 отдельной танковой дивизии, Западный фронт | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР
Похороны
10.08.1941
похоронен Ю.З. 1 км с. Лейкино Смоленской области | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР
Смерть
10.08.1941
убит в бою 10.08.1941 под д. Лейкино | | Причина смерти: Убит в бою | Лейкино, д., Глинковский р-н, Смоленская обл., РСФСР, СССР