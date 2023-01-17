Войтишко Николай Пименович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти20.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Войтишкин Пимен Николаевич
Мать: Войтишко Надежда
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Грецкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Войтишко Анастасия Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1941
Сын: Войтишко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Войтишко Анастасия Неизвестно
по паспрорту 01.06, а по факту - 22.06
Пропал без вести (военное)
20.09.1941
Барышевка, Київська область
ППС 157 | ........ Днем 18 сентября войска 37-й армии по приказу командования начинают отход из Киева. 175 стрелковая дивизия также смогла выйти на левый берег реки Днепр. Но к этому моменту противник... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярский РВК | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1941
Днем 18 сентября войска 37-й армии по приказу командования начинают отход из Киева. 175 стрелковая дивизия также смогла выйти на левый берег реки Днепр. Но к этому моменту противник уже образовал коль... Показать все