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Войтишко Николай Пименович

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Место рождения

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Войтишкин Пимен Николаевич

Мать: Войтишко Надежда

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Грецкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Войтишко Анастасия Неизвестно

Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Войтишко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Войтишко Анастасия Неизвестно

по паспрорту 01.06, а по факту - 22.06
Пропал без вести (военное)
20.09.1941
Барышевка, Київська область
ППС 157 | ........ Днем 18 сентября войска 37-й армии по приказу командования начинают отход из Киева. 175 стрелковая дивизия также смогла выйти на левый берег реки Днепр. Но к этому моменту противник... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Кизлярский РВК | Кизляр, Кизлярский округ, Орджоникидзевский край, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтишко Анастасия Неизвестно

Смерть
20.09.1941
Днем 18 сентября войска 37-й армии по приказу командования начинают отход из Киева. 175 стрелковая дивизия также смогла выйти на левый берег реки Днепр. Но к этому моменту противник уже образовал коль... Показать все
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