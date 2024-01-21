Пичужкин Родион Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичужкин Родион Степанович

Пичужкин Родион Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

01.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пичужкин Степан Александрович

Мать: Пичужкина Марфа Самойловна

Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Пичужкин Федор Родионович

Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пичужкин Андрей Родионович

Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Пичужкина Ирина РОдионовна

Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна

Рождение ребёнка
24.11.1871

Дочь: Пичужкина Варвара Родионовна

Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пичужкина Соломония РОдионовна

Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкина Доминика Кирилловна

Смерть
01.04.1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close