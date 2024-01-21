Пичужкин Родион Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти01.04.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
14.12.1864
Сын: Пичужкин Федор Родионович
Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пичужкин Андрей Родионович
Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Пичужкина Ирина РОдионовна
Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна
Рождение ребёнка
24.11.1871
Дочь: Пичужкина Варвара Родионовна
Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пичужкина Соломония РОдионовна
Мать ребёнка: Пичужкина Доминика Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1892