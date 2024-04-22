Пичужкина Доминика Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Доминика Кирилловна

Место рождения

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Пичужкин Федор Родионович

Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пичужкин Андрей Родионович

Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Пичужкина Ирина РОдионовна

Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович

Рождение ребёнка
24.11.1871

Дочь: Пичужкина Варвара Родионовна

Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пичужкина Соломония РОдионовна

Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Родион Степанович

Смерть
Неизвестно
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