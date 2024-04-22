Пичужкина Доминика Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1864
Сын: Пичужкин Федор Родионович
Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Пичужкин Андрей Родионович
Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Пичужкина Ирина РОдионовна
Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович
Рождение ребёнка
24.11.1871
Дочь: Пичужкина Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пичужкина Соломония РОдионовна
Отец ребёнка: Пичужкин Родион Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно