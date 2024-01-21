Пичужкина Марфа Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пичужкина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пичужкин Родион Степанович
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пичужкина Мария Степановна
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пичужкина Василиса Степановна
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Пичужкина Хиония Степановна
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Пичужкина Ирина Степановна
Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно