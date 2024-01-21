Пичужкина Марфа Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Марфа Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пичужкина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пичужкин Родион Степанович

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пичужкина Мария Степановна

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пичужкина Василиса Степановна

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Пичужкина Хиония Степановна

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Пичужкина Ирина Степановна

Отец ребёнка: Пичужкин Степан Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичужкин Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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