Улезьков Игнат Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Улезьков Иван Дмитриевич
Мать: Улезькова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Рождение ребёнка
1854
Сын: Улезьков Никита Игнатьевич
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно