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Улезьков Игнат Иванович

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Улезьков Иван Дмитриевич

Мать: Улезькова Татьяна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Евдокия Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Никита Игнатьевич

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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