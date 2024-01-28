Улезькова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Иван Дмитриевич

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 604
Рождение ребёнка
1822

Сын: Улезьков Борис Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Улезьков Петр Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Улезьков Игнат Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Улезькова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Улезьков Семен Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.05.1839

Сын: Улезьков Василий Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Улезьков Иван Иванович

Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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