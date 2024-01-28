Улезькова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 604
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Улезькова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Улезьков Василий Иванович
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Улезьков Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно