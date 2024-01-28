Улезькова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Игнат Иванович

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Улезьков Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Федосья Игнатьевна

Отец ребёнка: Улезьков Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно

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