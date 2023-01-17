Часовников Тимофей Александров
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1908
Сын: Часовников Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Овчаренко Раиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Часовников Михаил
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Часовников Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Часовников Егор
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Часовников Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
22.09.1921
Дочь: Кунгурова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Часовников Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна
Смерть
1970
Митино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость