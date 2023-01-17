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Часовников Тимофей Александров

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Место рождения

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Часовников Александр Феодоров

Мать: Часовникова Евлампия

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Часовников Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Овчаренко Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Часовников Михаил

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Часовников Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Часовников Егор

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Часовников Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.09.1921

Дочь: Кунгурова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Часовников Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1970
Митино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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