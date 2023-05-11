Часовникова (Антошкина) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Антошкин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Часовников Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Овчаренко Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1912
Сын: Часовников Михаил
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Часовников Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1916
Сын: Часовников Егор
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1919
Сын: Часовников Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
22.09.1921
Дочь: Кунгурова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Рождение ребёнка
1925
Сын: Часовников Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров
Смерть
1957
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния