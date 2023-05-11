Часовникова (Антошкина) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовникова (Антошкина) Анастасия Степановна

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Место рождения

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Антошкин Степан

Мать: не указана

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Часовников Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Овчаренко Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Часовников Михаил

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Часовников Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Часовников Егор

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Часовников Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.09.1921

Дочь: Кунгурова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Часовников Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Часовников Тимофей Александров

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1957
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
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