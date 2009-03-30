Кунгурова (Часовникова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Часовникова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.09.1921

Дата смерти

30.03.2009

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1921

Отец: Часовников Тимофей Александров

Мать: Часовникова Анастасия Степановна

Новокаменка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кунгуров Иван Михайлович

Великие Коровинцы, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кунгуров Иван Михайлович

Великие Коровинцы, Житомирська область
Смерть
30.03.2009
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния
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