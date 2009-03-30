Кунгурова (Часовникова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1921
Дата смерти30.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1921
Рождение ребёнка
17.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кунгуров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кунгуров Иван Михайлович
Смерть
30.03.2009
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Томская губерния