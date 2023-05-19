Jakobson (Oina) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jakobson (Oina) Mari

Место рождения

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

02.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1861 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1884 ст.

Отец: Oina Jaan

Мать: Oina Kadri

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.

Сын: Oina Jaan

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
18.12.1909 ст.

Муж: Jakobson Jaan

Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Сын: Jakobson Aleksander

Отец ребёнка: Jakobson Jaan

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.

Дочь: Tamm Elli

Отец ребёнка: Jakobson Jaan

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
24.08.1919

Дочь: Jakobson Salme

Отец ребёнка: Jakobson Jaan

Смерть
Неизвестно
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