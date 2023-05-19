Jakobson (Oina) Mari
Место рождения
Дата рождения02.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1884 ст.
Отец: Oina Jaan
Мать: Oina Kadri
Рождение ребёнка
31.10.1904 ст.
Сын: Oina Jaan
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.12.1909 ст.
Муж: Jakobson Jaan
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.
Сын: Jakobson Aleksander
Отец ребёнка: Jakobson Jaan
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.
Дочь: Tamm Elli
Отец ребёнка: Jakobson Jaan
Рождение ребёнка
24.08.1919
Дочь: Jakobson Salme
Отец ребёнка: Jakobson Jaan
Смерть
Неизвестно