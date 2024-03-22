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Oina (Maddisson) Kadri

Место рождения

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

18.05.1861 ст.

Дата смерти

21.10.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1825 г.р.

Муж

1850 г.р.

Дети

1884 г.р.
1887 г.р.

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СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1861 ст.

Отец: Maddisson Peter

Мать: Maddisson Marri

Папсааре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
19.06.1883

Муж: Oina Jaan

Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Дочь: Jakobson Mari

Отец ребёнка: Oina Jaan

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.

Сын: Oina Peeter

Отец ребёнка: Oina Jaan

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
21.10.1888 ст.
Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
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