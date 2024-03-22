Oina (Maddisson) Kadri
Место рождения
Дата рождения18.05.1861 ст.
Дата смерти21.10.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1861 ст.
Отец: Maddisson Peter
Мать: Maddisson Marri
Бракосочетание
19.06.1883
Муж: Oina Jaan
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.
Дочь: Jakobson Mari
Отец ребёнка: Oina Jaan
Рождение ребёнка
03.01.1887 ст.
Сын: Oina Peeter
Отец ребёнка: Oina Jaan
Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
21.10.1888 ст.