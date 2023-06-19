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Jakobson Jaan

Место рождения

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

07.05.1882 ст.

Дата смерти

12.06.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
18.12.1909 ст.

Жена: Jakobson Mari

Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Сын: Jakobson Aleksander

Мать ребёнка: Jakobson Mari

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.

Дочь: Tamm Elli

Мать ребёнка: Jakobson Mari

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
24.08.1919

Дочь: Jakobson Salme

Мать ребёнка: Jakobson Mari

Смерть
12.06.1963
Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond