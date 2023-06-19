Jakobson Jaan
Место рождения
Дата рождения07.05.1882 ст.
Дата смерти12.06.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.12.1909 ст.
Жена: Jakobson Mari
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.
Сын: Jakobson Aleksander
Мать ребёнка: Jakobson Mari
Рождение ребёнка
06.03.1913 ст.
Дочь: Tamm Elli
Мать ребёнка: Jakobson Mari
Рождение ребёнка
24.08.1919
Дочь: Jakobson Salme
Мать ребёнка: Jakobson Mari
Смерть
12.06.1963