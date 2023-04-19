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Oina Jaan
Oina Jaan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.1904 ст.
Дата смерти
После 1915
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Jakobson (Oina) Mari
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1904 ст.
Отец: не указан
Мать:
Jakobson Mari
Смерть
После 1915
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