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Oina Jaan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1904 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: Jakobson Mari

Смерть
После 1915
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