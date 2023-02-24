Поляева (Камаева) Дарья Михайловна
Место рождениядер. Собакино
Дата рождения08.03.1874
Дата смерти13.12.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874
дер. Собакино
Бракосочетание
11.10.1891
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Поляев Паляев Илья Иванович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Сын: Поляев Паляев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Плешакова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Лешина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Поляев Паляев Егор Иванович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляев Яков Иванович
Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Смерть
13.12.1929