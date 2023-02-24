Поляева (Камаева) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляева (Камаева) Дарья Михайловна

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Место рождения

дер. Собакино

Дата рождения

08.03.1874

Дата смерти

13.12.1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874

Отец: Келасьев Кемаев ? Михаил Архиппов

Мать: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова

дер. Собакино
Бракосочетание
11.10.1891

Муж: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Поляев Паляев Илья Иванович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Поляев Паляев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Плешакова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Лешина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Поляев Паляев Егор Иванович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляев Яков Иванович

Отец ребёнка: Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

Смерть
13.12.1929
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