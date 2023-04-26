(Келасьева) Надежда Варлаамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Келасьев Михаил Архиппов
дер. Собакино
Рождение ребёнка
08.03.1874
Дочь: Поляева Паляева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Келасьев Михаил Архиппов
дер. Собакино
Смерть
Неизвестно