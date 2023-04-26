(Келасьева) Надежда Варлаамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Келасьева) Надежда Варлаамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1856

Муж: Келасьев Михаил Архиппов

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Келасьев Михаил Архиппов

дер. Собакино
Рождение ребёнка
08.03.1874

Дочь: Поляева Паляева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Келасьев Михаил Архиппов

дер. Собакино
Смерть
Неизвестно
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