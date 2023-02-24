Келасьев Кемаев ? Михаил Архиппов
Место рождениядер. Собакино
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
дер. Собакино
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова
дер. Собакино
Рождение ребёнка
08.03.1874
Дочь: Поляева Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова
дер. Собакино
Смерть
Неизвестно