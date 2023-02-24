Келасьев Кемаев ? Михаил Архиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келасьев Кемаев ? Михаил Архиппов

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Место рождения

дер. Собакино

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Келасьев Кемаев ? Архип Дмитриев

Мать: Келасьев Кемаев ? Ховронья Нестерова

дер. Собакино
Бракосочетание
До 1856

Жена: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова

дер. Собакино
Рождение ребёнка
08.03.1874

Дочь: Поляева Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Келасьев Кемаев ? Надежда Варлаамова

дер. Собакино
Смерть
Неизвестно
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