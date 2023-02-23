Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович
Место рождениядер. Славкино
Дата рождения22.03.1873
Дата смерти02.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Славкино
Бракосочетание
11.10.1891
Жена: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
10.05.1893
Сын: Поляев Паляев Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Поляев Паляев Илья Иванович
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1902
Сын: Поляев Паляев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Плешакова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Лешина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Поляев Паляев Егор Иванович
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляев Яков Иванович
Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна
Смерть
02.09.1938
ИТК-7 село Акшуат Барышского района Ульяновской области
Похороны
Неизвестно
Колонское кладбище село Акшуат