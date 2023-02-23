Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляев Паляев Дубаев Иван Федорович

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Место рождения

дер. Славкино

Дата рождения

22.03.1873

Дата смерти

02.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Славкино
Бракосочетание
11.10.1891

Жена: Поляева Дарья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1893

Сын: Поляев Паляев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Поляев Паляев Илья Иванович

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Поляев Паляев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Плешакова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Лешина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Поляев Паляев Егор Иванович

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляев Яков Иванович

Мать ребёнка: Поляева Дарья Михайловна

Смерть
02.09.1938
ИТК-7 село Акшуат Барышского района Ульяновской области
Похороны
Неизвестно
Колонское кладбище село Акшуат
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