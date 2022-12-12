Акшуат
Барышский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
913Акшуат (Шуваты), с. вл.при рч. Свияге.7060151515504Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и поташный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
547. Акшуат (Богородское), село бывшее владельческое, при реке Свияге, дворов 220, жителей 1088, церковь православная, школа, винокуренный завод, водочн. з., торжок 26-го Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31065Акшуатсело53°41'с.ш.47°27'в.д.N-38-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73604475106с Акшуатсело