Дубаев? Федор Игнатьев Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаев? Федор Игнатьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1854

умер Между 1873 и 1878

Супруги
Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева1852 г.р.
Дети
Поляев Паляев Дубаев Иван Лазаревич Федорович22.03.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева

Смерть
Между 1873 и 1878

Рождение ребёнка
22.03.1873

Сын: Поляев Паляев Дубаев Иван Лазаревич Федорович

Мать ребёнка: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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