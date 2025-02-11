Дубаев? Федор Игнатьев
мужской, родился Около 1854
умер Между 1873 и 1878
Супруги
Дети
Поляев Паляев Дубаев Иван Лазаревич Федорович22.03.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1873 и 1878
Рождение ребёнка
22.03.1873
Сын: Поляев Паляев Дубаев Иван Лазаревич Федорович
Мать ребёнка: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область