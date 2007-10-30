Кабачок Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1918
Дата смерти30.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1949
Дочь: Кабачок Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кабачок Григорий Иванович
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.10.2007