Кабачок Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабачок Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1918

Дата смерти

30.10.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабачок Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1949

Дочь: Кабачок Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кабачок Григорий Иванович

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.10.2007

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