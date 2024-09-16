Кабачок Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кабачок Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабачок Полина Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1949
Дочь: Кабачок Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кабачок Полина Ивановна
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1982