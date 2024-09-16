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Кабачок Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кабачок Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабачок Полина Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1949

Дочь: Кабачок Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кабачок Полина Ивановна

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1982

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