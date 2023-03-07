Демидова Ксения Иосифова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1903
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
20.06.1904
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
01.12.1906
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
03.08.1909
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
28.06.1914
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Демидов Василий Семенович
Отец ребёнка: Демидов Семён Демидов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Понасенки
Смерть
Неизвестно